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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

صدى البلد

الدوم أحد المشروبات الصحية ويفضل كثير من الأشخاص تناوله باردًا خاصة في فصل الصيف، ولكن يجهل الكثيرون فوائد الدوم الصحية نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامين A.

 فوائد الدوم الصحية

هناك فوائد صحية عديدة لتناول عصير الدوم وأهمها  وفقا لموقع هيلثى..

١ يساهم فى التحكم فى نسبة الضغط بالدم خاصة فى حالات الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط بالدم.


٢ مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالحلق والرئة.

٣ يساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم لذلك يقلل من إصابة الأشخاص بأمراض القلب.

٤ مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالحوض نظرًا لأنه مدر للبول.

٥ يساهم فى تقليل حدوث الإمساك خاصة لمرضى البواسير نظرًا لأنه يساعد على عمل ليونه طبيعية.

٦ يساعد على بطء خلايا السرطانية نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة.

٧ يساعد على تقوية الأعصاب.
يجب على مرضى السكرى والمصابين بارتفاع ضغط الدم بضرورة تقليل نسبة السكر جدا عند تحضيره وتناوله.
 

طريقة عمل عصير الدوم اللذيذ
المكونات :
- ربع كيلو دوم مجروش (مفري مقطع صغيرًا) 
- كوب سكر كبير .. (يمكن تقليل الكمية في حالة مرضي السكري) . 
- 2 لتر ماء

طريقة تحضير عصير الدوم

- ضعي الدوم المجروش والسكر في إناء على نار منخفضة وقلبيه باستمرار حتي ذوبان السكر.
- استمري في التقليب حتي يسيح السكر بدون أن يتغير لونه
- عندما يذوب السكر اضيفي الماء واتركي الخليط على النار حتي يغلي
- بعد الغليان ارفيعه من على النار مباشرة ليبرد وصفيه، ثم ضعيه في الثلاجة أو الفريزر وقدمية باردًا.

ارتفاع ضغط الدم المشروبات الصحية امساك رتفاع ضغط الدم طريقة عمل عصير الدوم طريقة تحضير عصير الدوم

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