جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته عثرت ودمرت نحو 130 فتحة نفق في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الشهر الماضي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعمل قوات الهندسة القتالية على تمهيد الطرق أمام القوات البرية للمناورة وتحديد مواقع وتدمير أصول حماس، بما في ذلك الأنفاق وقاذفات الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات اللواء 460 مع قوات الهندسة عثرت على عدد من مداخل الأنفاق بجوار هيكل به بطاريات سيارات، والتي يعتقد أنها متصلة بنظام تنقية الهواء في النفق.