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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مفوض حقوق الإنسان بشأن إرسال المساعدات لقطاع غزة

صدى البلد

قال مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك ، اليوم الأربعاء، إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة محدودة جدا.  

ولفت تورك إلى أن الهجمات ضد المرافق الصحية بغزة محظورة تماماً ويجب أن تتوقف. 

وأشار إلى أن على جميع الأطراف الحفاظ على حياة المدنيين ، مشيراً إلى أن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.  

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن العالم لا يمكن أن يتحمل المعايير المزدوجة بشأن القانون الإنساني الدولي.  

ولفت إلى أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وتهجيرهم جرائم حرب، مشيراً إلى أن ما ارتكبته جماعات مسلحة فلسطينية واحتجاز رهائن تعد جرائم حرب.

وقال مفوض حقوق الإنسان إن الوضعم الأكثر خطورة فيما يتعلق بالناس في غزة وإسرائيل والضفة.

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