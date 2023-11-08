عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب بلادنا

الصفدي
الصفدي

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن المملكة لن تسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشيرا الي انه لا توجد أية دولة تقر بتهجير الفلسطينيين.

وفي تصريحات له نقلها التليفزيون الأردني؛ قال الصفدي : أولويتنا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، ولا حل ولا أمن ولا استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقي ، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بحثا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أن على المجتمع الدولي الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع.

وشدد العاهل الأردني  على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع وتسهيل عملها.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل السياسي على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

هدايا الحكومة للمصريين| شقق للإيجار بـ 1200 جنيه.. وطرح 130 ألف وحدة سكنية| الشروط والتفاصيل

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

توجيه رئاسي برعاية النابغين..الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ"السادس الابتدائي" للدراسة بعلوم دمياط

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

الأردن يؤكد أهمية مؤتمر فرنسا الدولي بشأن قطاع غزة

إعلان حرب.. تصريحات رئيس وزراء الأردن بشأن تهجير سكان غزة تقلق إسرائيل

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة

البيت الأبيض: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

سي إن إن: ذهول لدى بعض المسئولين الأمريكيين جراء صور لشهداء غزة

الموبايلات أسعارها بتنزل .. أندرويد جديد للشباب تحت الـ 6000 جنيه

نتنياهو يشترط: لا وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن الأسرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

طريقة عمل البرجر دون فول صويا

فيديو

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ