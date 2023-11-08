وزير الخارجية الأردني: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب بلادنا

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن المملكة لن تسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشيرا الي انه لا توجد أية دولة تقر بتهجير الفلسطينيين.

وفي تصريحات له نقلها التليفزيون الأردني؛ قال الصفدي : أولويتنا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، ولا حل ولا أمن ولا استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقي ، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بحثا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وفرض هدنة إنسانية.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أن على المجتمع الدولي الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة دون انقطاع.

وشدد العاهل الأردني على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع وتسهيل عملها.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل السياسي على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح.