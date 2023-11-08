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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يوجه الطرد الثاني لبيراميدز أمام الزمالك

صدى البلد

اشهر الحكم احمد الغندور الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف اوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الانذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الاخير الهدف الاول لفريقه

 

وكان الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل يضم 

 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي  ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

 

فيما بدأ بيراميدز بتشكيل يضم 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس

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