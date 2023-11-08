نتنياهو يشترط: لا وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن الأسرى

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن الأسرى في غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جدد نتنياهو قوله إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف "أريد أن أضع جانبًا لكل أنواع الشائعات التي نسمعها من جميع أنواع الاتجاهات، وأكرر شيئًا واحدًا واضحًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدينا".

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي، توقفًا للأعمال القتالية في غزة وهدنة مؤقتة بالقطاع.

فيما ذكرت مصادر مصرية مطلعة أن مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة لتبادل الأسرى المحتجزين.