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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض، أكد أن القوات الاسرائيلية ستواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب للاطمئنان على الأوضاع الأمنية.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن هناك فوائد كثيرة للهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها مع إسرائيل، وتم التأكيد أنه من الممكن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لأيام قادمة.

 

خلال الساعات القادمة

وكانت هناك تصريحات صادرة من البيت الأبيض بأن إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة من أهم الأولويات، وتم التأكيد أن ما يقرب من 600 أمريكي سيخرجون من قطاع غزة خلال الساعات القادمة.
 

البيت الأبيض القوات الإسرائيلية غزة الحرب قطاع غزة

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