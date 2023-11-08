في الوقت الضائع .. الزمالك يسجل التعادل أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

عاد الزمالك من جديد للقاء نصف نهائي كأس مصر بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء اللقاء بهذه النتيجة ، يلجأ الفريقين للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح اذا انتهى اللقاء بالتعادل ، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الاخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف اوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الانذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.