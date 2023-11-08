عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض: 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة

غزة
غزة

قال جون كريبي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن قرابة 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة.

أضاف كيربي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فوائد كثيرة للهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها مع إسرائيل، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية.

 

وجود حكم موحد 

أوضح كيربي أن الولايات المتحدة تؤيد وجود حكم موحد للضفة الغربية وغزة، ومع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ونناقش مع الشركاء شكل وهيكلية هذا الحكم.

مجلس الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض قطاع غزة الجيش الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

ترشيحاتنا

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ