البيت الأبيض: 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة

قال جون كريبي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن قرابة 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة.

أضاف كيربي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فوائد كثيرة للهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها مع إسرائيل، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية.

وجود حكم موحد

أوضح كيربي أن الولايات المتحدة تؤيد وجود حكم موحد للضفة الغربية وغزة، ومع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ونناقش مع الشركاء شكل وهيكلية هذا الحكم.