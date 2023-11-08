محتاج دفاع.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء الزمالك أمام بيراميدز

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، علي دفاع نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:" دفاع الزمالك محتاج دفاع ".





نجح بيراميدز للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء.

ونجح الفريقان في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعداعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف اوباما لاعب الزمالك ،ليحصل على الانذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.