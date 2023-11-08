سمير فرج: شبكة أنفاق المقاومة تسبب عقبة كبيرة لجيش الاحتلال

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن شبكة الأنفاق التي تستخدمها المقاومة ضد جيش الاحتلال تسبب عقبة كبيرة في إسرائيل، لافتا إلى أن حركة المقاومة حماس تملك مدينة تحت الأرض.

وقال سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" إن جيش الاحتلال يرفض بكل الطرق دخول الوقود الي قطاع غزة لأنه يعلم جيدا بأن المقاومة سوف تستخدم الوقود في إنارة الأنفاق والعمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن حركة المقاومة الفلسطينية تعمل على بناء شبكة الأنفاق المتواجدة تحت الأرض في قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما متواصلة حتى الآن ولديهم تحركات منظمة داخل تلك الأنفاق.



وأشار سمير فرج ، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجد صعوبة بالغة علي مدار شهر كامل في الوصول إلى أنفاق قطاع غزة بالإضافة الي عدم نجاحة في اجتياح قطاع غزة بري، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يقصف المدنيين من أجل حفظ ماء الوجه.