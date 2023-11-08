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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول عسكري صيني: العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى أعلى مستوي

صدى البلد

قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية تشانج يوكشيا، في لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن العلاقات الروسية الصينية على أعلى مستوى، مضيفا، أن الفضل الأكبر في هذا يعود إلى المشاركة الشخصية للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد تشانج اليوم الأربعاء، أن الصين وروسيا يدعمان بعضهما البعض دائمًا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية للطرفين، وتتعاونان بشكل وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية.

وأضاف، تم إرساء أنماط الثقة الإستراتيجية بين القوى والتعاون متبادل المنفعة.

وتابع تشانج، “زيارتي لروسيا تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز التعاون العملي في المجال العسكري وتعزيز العلاقات بين الجيشين”.

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