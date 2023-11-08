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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث فتح : جهد مصري وعربي قوي للضغط على إسرائيل لإيقاف حرب غزة

العدوان على غزة
العدوان على غزة

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن كل التحركات على كل الأصعدة وكل الجبهات مهمة في هذه المرحلة، وبخاصة الدور المصري الذي يصطدم بعقلية احتلالية لا تؤمن سوى بارتكاب المجازر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يؤمن أنه لا رادع له نتيجة الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وأوروبا، وهناك جهد كبير يبذل على المستوى العربي لتحويل كل المواقف لحالة ضغط حقيقي.

وتابع أنه لا يعقل أن تستمر حكومة الاحتلال في هذا العدوان وهذه المجازر ولا تسمع لأصوات الدول المعتدلة وصوت الأمم المتحدة، والسلطة الأكبر حاليا لوقف هذه المجازر في يد الولايات المتحدة، ويجب أن تتركز كل القوى في الضغط على الولايات المتحدة لتوقف هذا العدوان.

يوقف نزيف الدم الفلسطيني

ولفت إلى أن العالم الآن يقف على مفترق طرق، إما أن يقوم بمسؤوليته ويوقف نزيف الدم الفلسطيني الذي تخطى 10 آلاف شهيد من الشعب الفلسطيني، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس هي الممثل الوحيد للفلسطينيين في المحافل الدولية ومن ضمنها مؤتمر باريس ومؤتمر القمة العربية القادم.

 

حركة فتح الدور المصري المجازر الولايات المتحدة اوروبا

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