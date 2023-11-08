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تعليم

تعليم الإسكندرية: خريجو برنامج القيادات التربوية نواة التغيير المنشود في إدارة المدارس

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد أن خريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس؛ نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع خريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري المراحل التعليمية بالمديرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات).

وأكَّد أبوزيد - بحسب بيان للمديرية اليوم، الأربعاء - أنّ هذه المجموعة تم تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الأكفاء والمتميزين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى منح المجتازين منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن هؤلاء المعلمين، تم تدريبهم، بأعلى المعايير العلمية والفنية؛ لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل، والذي يتناسب مع طبيعة عملهم.

كما أكد أيضًا على مديري عموم الإدارات أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم وستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

جدير بالذكر أنه تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، في منحة لمدة 6 أشهر، لحصولهم على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق فى اختيارات المديرين. 

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