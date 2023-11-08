تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد فوز الزمالك على بيراميدز

علق ابراهيم سعيد نجم الاهلي السابق علي فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على موقع اكس :" ‏‎ مباراة ممتعه بين بيراميدز والزمالك

‏من اجمل المباريات في الفترة الاخيرة ".



فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.