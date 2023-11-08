لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الزعيم عادل إمام انهار بعد وفاة مصطفى متولي، خاصة عندما تم استكمال العمل بممثل آخر، ولكنه قرر استكمال العمل، وانهار بعد الإنتهاء منه.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الفنان بيومي فؤاد حر في وجهة نظره، مؤكدة أنها تحترمه لتقديس مهنته وأداء عمله بإخلاص.

وتابعت الفنانة هالة صدقي، أن الهجوم الذي تعرض له على السوشيال ميديا تم بطريقة غير محترمة.

التبرع لهم

وأشارت هالة صدقي إلى أن الجميع يشعر بغضب وحزن شديد لما يحدث لأهلنا فى غزة ولكن لابد من الجميع أن يعمل لدعمهم ماديا والتبرع لهم سواء بالغذاء او الدواء.