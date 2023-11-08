يتعمله تمثال | تعليق نجم الزمالك السابق بعد انتهاء مباراة بيراميدز

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق علي فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب احمد عيد عبر حسابه على إكس :"فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1.

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.