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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من عمرو الدرديري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

عمرو الدرديري
عمرو الدرديري

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

 وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:"الحمدلله مكانتش ناقصة اخفاق تاني والله الزمالك والاهلي في النهائي". 

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأسمصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأسمصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيلدونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل  يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهللمواجهة الأهلي في النهائي

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