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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة بورسعيد تقدم ورشة للتعريف بفنون التحرير الصحفي لطالبات المدارس

صدى البلد

شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية للبنات ببورسعيد، الثلاثاء، ورشة للتعريف بفنون التحرير الصحفي بعنوان "الصحفي الصغير"، قدمها بيت ثقافة النصر ببورسعيد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر نوفمبر.

خلال الورشة تحدث الكاتب الصحفي طارق حسن - نائب مدير تحرير جريدة المساء، عن دور الصحفي في المؤسسة الإعلامية بدءا من جمع المواد الصحفية من مصادرها، وحتى تحويلها إلى لغة مكتوبة بطريقة بسيطة وجذابة للقارئ.

وأضاف "حسن" أن أشكال الكتابة الصحفية متعددة منها "الخبر" وفيه يهتم الصحفي بكتابة كافة التفاصيل ونقل الأحداث إلى الجمهور، مع ضرورة تحري الدقة أثناء جمع المعلومات.

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وعن "التقرير الصحفي" أوضح أنه يتم فيه كتابة الأحداث بطريقة تفصيلية، من خلال الاعتماد على المصادر المتنوعة وتوضيح ردود المسئولين.

أما بالنسبة للتحقيق فأشار إلى أن الصحفي يتناول خلاله قضية من قضايا المجتمع لتقصي الحقائق، من خلال الاستعانة بالأرقام والاحصائيات والبيانات ونشر الوثائق والصور، إلى جانب إجراء لقاءات مع أصحاب القضية التى يتناولها موضوع التحقيق، بينما يهتم "المقال" بسرد أحداث قضية تهم الرأي العام من خلال وجهة نظر كاتبه.

واختتم حديثه بتقديم عدة نصائح للطالبات فيما يخص الكتابة الصحفية لجذب القراء أهمها الإلمام بقواعد اللغة العربية، اختيار قضية تهم الرأي العام، ومراعاة المصداقية والشفافية في نقل الخبر في ظل عصر السرعة الذي نعيش فيه.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب الصحفي العامة لقصور الثقافة المؤسسة الإعلامية بيت ثقافة النصر

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