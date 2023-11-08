عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة جهانكير خان، المعروف أيضًا بنور الدين سليم، وهو واحد من الأباطرة المشهورين في سلالة المغول الذين حكموا الهند في القرن السابع عشر.

 عندما تسلم العرش بعد وفاة والده، اختار لنفسه لقبًا ملكيًا فريدًا وأطلق على نفسه اسم "جهانكير". هذا الاسم مشتق من اللغة الفارسية ويتكون من قسمين، "جهان" الذي يعني العالم، و"كير" الذي يعني القابض، مشيرًا إلى سيطرته على العالم أو فتحه لمناطقه.

نور الدين جهانكير

ولد نور الدين في 20 سبتمبر 1569م، وتولى حكم الهند عندما كان في السادسة والثلاثين من عمره في عام 1605. كان الملك الرابع في سلالة المغول واستمر في حكم الهند حتى وفاته عندما بلغ من العمر 58 عامًا في 8 نوفمبر 1627.

حصل نور الدين على تعليم رفيع المستوى وكان يجيد العديد من اللغات مثل الفارسية والعربية والتركية والأردية. درس مبادئ العلوم مثل الرياضيات والجغرافيا والدين، وكان مهتمًا أيضًا بالأدب وعلوم الطبيعة. كان لديه رؤية إنسانية لتحقيق العدالة الاجتماعية في بلد يتميز بتنوع الأعراق والثقافات.

على الرغم من إدمانه شرب الخمر والذي كان يشربه صباحًا ومساءً، إلا أنه بدأ عهده بقوة. اتخذ قرارات حاسمة فور توليه العرش، وأظهر حزمًا في تطبيق العقوبة على ابنه خسرو المتمرد، حيث أمر بتشويه واقتلاع عينيه. وعلى الرغم من ذلك، أصدر عفوًا عامًا للمشاركين في تمرد ابنه، وفقًا لما ذكرته جريدة الاتحاد الإماراتية.

نور الدين جهانكير
txt

انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2023 في دورته العاشرة

txt

افتتاح ثلاثة معارض متنوعة في مركز الجزيرة للفنون الليلة

أصدر جهانكير أيضًا أول دستور للدولة في ذلك الوقت، والذي كان يتضمن 12 توصية لتعزيز الأمن في البلاد وتوفير الرعاية الصحية للشعب في شبه القارة الهندية. كان من بين أبرز سمات حكمه "سلسلة العدالة"، وهي سلسلة ذهبية مؤلفة من 9 أجراس من الذهب الخالص. إذا كان هناك أي ظلم يحدث لأحد المواطنين، كان يذهب بنفسه ويبحث الحالة ومعاينتها.

جهانكير أصدر العديد من القرارات الحاسمة عند توليه العرش، وكان يتمتع بالحزم في تنفيذ العقوبات، حتى لدى مواجهته لتمرد ابنه "خسرو"، حيث أصدر قرارًا بفقدانه لبصره واقتلاع عينيه. وعلى الرغم من ذلك، أبدى جهانكير التسامح وأصدر عفوًا عامًا للمشاركين في التمرد.

نور الدين جهانكير 

واهتم جهانكير بتطوير البنية التحتية للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. أصدر أول دستور في الهند في ذلك الوقت، والذي احتوى على 12 توصية تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين الرعاية الصحية للشعب. ومن بين الإصلاحات التي قام بها كانت "سلسلة العدالة"، والتي تشكلت من سلسلة ذهبية تحتوي على 9 أجراس من الذهب الخالص. عندما يتعرض أي شخص لظلم، كان يذهب جهانكير شخصيًا لمعاينة الحالة وفحص الظلم المزعوم.

باختصار، جهانكير خان، المعروف أيضًا باسم نور الدين سليم، كان إمبراطورًا مغوليًا بارزًا حكم الهند في القرن السابع عشر. كان لديه رؤية إنسانية واهتمام بالعدل الاجتماعي، وقام بإصدار قرارات حاسمة وإصلاحات هامة خلال فترة حكمه.

نور الدين اللغة الفارسية السلطان المغولي جهانكير علوم الطبيعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

ترشيحاتنا

فرصة لا تعوض.. خصم 70% على سيارة أوبل كروس لاند

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ