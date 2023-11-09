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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش حاجة هتقف|هل تتأجل انتخابات الرئاسة بسبب أحداث غزة.. أحمد موسى يوضح

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لن تؤجل الانتخابات الرئاسية بسبب الأحداث في قطاع غزة.


وقال أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «معندناش تأجيل ولا تأخير.. مفيش حاجة تتوقف ديه بلد بتسير وبتستعد للانتخابات».


وأضاف أحمد موسى أن برنامج على مسئوليتي يتابع الجولات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، ويرحب باستقبال مرشحي الرئاسة لاستطلاع آراءهم لا سيما الأحداث في قطاع غزة.

 

بحث وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


و أشار إلى أن برنامج على مسئوليتي سيبث يومي السبت والأحد المقبلين من العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتغطية القمة العربية الطارئة يوم السبت والقمة الإسلامية يوم الأحد.


وأضاف أن القمتين تأتيان لبحث الأوضاع وجرائم الإبادة التي تتم ضد الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي غربي لجيش الاحتلال، وبحث وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 

أحمد موسى الانتخابات الرئاسية قطاع غزة القمة العربية العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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