الاحتياجات كبيرة.. الأونروا تنشر أرقاما مفزعة بشأن النازحين من غزة

قال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، اليوم خميس، إن الوكالة هي الجهة الوحيدة المتبقية لتقديم المساعدات بـ القطاع غزة.

وأضاف متحدث باسم الأونروا في غزة في تصريحات صحفية، أن احتياجات قطاع غزة كبيرة ولا يمكن تأخير وصول المساعدات الإنيانية عليها.

وأشار عدنان إلى أن مدارس الوكالة وصل إليها نحو 730 ألف نازح من مناطق قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وشدد عدنان على أنه يجب فتح معبر رفح لإدخال الوقود ووقف الكارثة في غزة، لافتا إلى أنه لم يبق سوى 8 مخابز تعمل في قطاع غزة بأكلمة.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا، أن هناك 92 من موظفي الأنروا قتلوا و51 منشأة تضررت إثر القصف الإسرائيلي.

ومن جانبه، أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، أن 92 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال لازاريني عبر صفحته على منصة إكس: "لقد مر الآن شهرا واحدا منذ هجوم حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي والحرب الوحشية والحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال في غزة".

وأضاف لازاريني: "يؤلمني كثيرا أن 92 من زملاء الأونروا قتلوا في غزة"، لافتا إلى أننا لن نكون كما كنا بدونهم.

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أنه: مرة أخرى أدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.