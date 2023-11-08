الأونروا تعلن مصرع 92 من موظفيها في غزة.. ونداء عاجل لدول العالم

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن 92 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال لازاريني عبر صفحته على منصة إكس: "لقد مر الآن شهرا واحدا منذ هجوم حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي والحرب الوحشية والحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال في غزة".

وأضاف لازاريني: "يؤلمني كثيرا أن 92 من زملاء الأونروا قتلوا في غزة"، لافتا إلى أننا لن نكون كما كنا بدونهم.

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أنه: مرة أخرى أدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.

وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إن 89 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل شهر.

وأوضح جوتيرتش عبر حسابه على منصة إكس، أن المزيد من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة قُتلوا في الأسابيع الأخيرة، أكثر من أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا.

وأضاف: "إنني أشارك في عزاء 89 من زملائنا في الأونروا الذين قتلوا في غزة، حيث قتل العديد منهم مع أفراد من عائلاتهم".