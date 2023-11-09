عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الصبر جبر.. حكاية أم يوسف مع إعداد الكشري والأرز بلبن وتوزيعهما بالتروسيكل

صدى البلد

"سيدة الكشري" أو أم يوسف التي أصبحت تريند السوشيال ميديا بعد انتشار صور لها وهي تحمل شنطتها محملة بعلب الكشري والأرز بلبن البيتي اللذان تصنعهما بنفسها، وتجوب شوارع وحارات داخل القاهرة لتبيع العلب لأصحاب الورش والحرف والمارة في الطرقات بحثا عن الرزق الحلال.

“كشري بيتي بـ12 جنيه العلبة، دوقه حتى لو ممعاكش”، هكذا تنادي أم يوسف دومًا، ومن التاسعة صباحًا، تصنع الكشرى البيتي، وتعبئه في علب، وتحمله لتبيعه للمارة بحثًا عن الرزق الحلال.

"بصحى من النوم أجهز الكشري من أول المكرونة والبصل، بعدها بعمل الصلصة وآخر حاجة الأرز، عشان يفضل محافظ على سخونته، في الأول كنت بشيله في شنطة على ضهري، وأبيع في شوارع وحارات داخل القاهرة".


كشفت السيدة هيام الجندي، المعروفة باسم أم يوسف "سيدة الكشري بالقاهرة"، والتي  تبلغ من العمر 43 عاماً، لـ “صدى البلد”، أن زوجها توفي وهي في سن 32 عاما، وصارت أرملة 
تحمل على عاتقها ثلاثة أطفال، رفضت  أن تستسلم لظروفها المعيشية الصعبة بعد  وفاة زوجها، بل واجهت قدرها بكل حكمة واقتدار وارتدت ثوب المثابرة والكفاح لكسب لقمة العيش الحلال لتغطى احتياجاتها هى وأولادها.

تحملت المشقة والتعب من خلال تجولها على قدميها حاملة على كتفيها علب الكشرى، بعد أن قامت بتصنيعه فى منزلها وتعبئته وبيعه بشوارع فيصل بمحافظة الجيزة الذى كان مقر مسكنها.

وأضافت أنها واصلت عملها وهى تترقب بكل حرص وخوف من نظرات الناس لها فى الشارع وكيفية التعامل معهم ومدى نجاح ذلك من فشله.

قصة كفاح ونموذج مشرف لسيدة لم يثنها عن تحقيق طموحها وهدفها لكسب لقمة العيش مجتمعنا الشرقى بعاداته وتقاليده.

واستكملت أم يوسف: "أنا كل يوم بعد صلاة العشاء بدعي دعاء سمعته من حد "كريمٌ رسولُ اللهِ واللهُ أكرمُ فهل فقيرٌ بين الكريمينِ يُحرمُ" بدعيه علشان نفسي أعمل عمرة".

وتابعت "سيدة الكشرى": "بصحى من النوم أجهز الكشري، بعمل ماية المكرونة الأول وأجهز البصل علشان بياخد وقت وبعدها الصلصة وآخر حاجة الأرز علشان يبقى سخن، وبعدين أحطهم في شنطة على ضهري والكيس في إيدي فيهم علب الكشري البيتي وأتجول أبيع في شوارع وحارات داخل القاهرة بحثا عن الرزق الحلال".

وأوضحت "أم يوسف": "أول ما نزلت الشارع كان بيحصل لي مضايقات وكانت الناس بتمشيني من الشارع ومش بتخليني أبيع ومكنش حد بيشتري مني، بس دلوقتي اتعرفت لدرجة إن الناس بتبعت لي فلوس أعمل كشري وأنزل أوزعه في الشارع على الغلابة، وده خلاني مبسوطة اوي بحب الناس ليا، اتعرفت".

سيدة الكشري حققت جزءا من حلمها، بشراء تروسيكل، تحمل فيه الطعام والأرز باللبن وتتجول في شوارع "القاهرة" بدلا من الشنطة التي كانت تحملها على ظهرها، ويعمل معاها إخوتها في البيع وخدمة التوصيل.

"بعد الصبر جبر " مقولة طالما لازمت هيام الجندي، الشهيرة بـ أم يوسف" في حياتها، ليكافئها القدر بتروسكيل لبيع الكشري كهدية من مبادرة حياة كريمة، بعد أن كانت تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي على قدميها، في رحلة طويلة تبدأها من الصباح، لم تنضب فيها ملامحها من علامات الرضا والسعادة، وهي تبيع في مختلف المناطق، خاصةً حلوان، لتتمكن من الوفاء باحتياجات عائلتها، وتوفير قوت يومها، والإنفاق عليها.

ذات يوم تابعها الجبر بعد صبرها، لترسل لها مبادرة حياة كريمة دعوة، وتعطيها ميدالية بطلة حياة كريمة، لحبها للخير ومساعدة الجميع، وتفاجئها بمنحها "تروسكيل"، لإزالة عناء حمل الكشري عنها، لتبيع العشرات من العلب: "ربنا أكرمني بالتروسكيل، كنت بنزل بعشر علب في الأول، دلوقتي الحمد لله بوصل لـ40، ربنا يبارك في الرزق، لأن دايمًا عندي رضا من الله، وأتمنى أن أعيش مستورة، وأعمل عمرة وأفتح محل طبعًا، لأن نفسي أساعد كل الناس تاكل حتى لو مش معاهم تمن الأكل".

الرزق الحلال الرضا التروسيكل تريند السوشيال ميديا شوارع فيصل قصة كفاح لقمة العيش الحلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من وزير الصناعة والتجارة الأردني بشأن إرسال المساعدات للضفة الغربية

وزير الصحة: بدء تنفيذ مشروع إنشاء فرع لمعهد "جوستاف روسي" العام المُقبل

التضامن: وثيقة دعم ومساندة من نساء مصر للفلسطينيات

99 مليار دولار إيرادات.. الحكومة تكشف عن أرقام ضخمة للمستثمرين بشأن الأوضاع الاقتصادية

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

قوات الاحتلال تجبر 20 عائلة على مغادرة منازلهم في نابلس وهدمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ