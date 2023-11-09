بيان عاجل من مفوض عام الأونروا بشأن أوضاع الإنسانية في غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الخميس، إن هناك 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضاف المفوض العام للأونروا، أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأشار لازاريني إلى أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع.

وأمس الأربعاء، أعلن لازاريني، أن 92 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال لازاريني عبر صفحته على منصة إكس: "لقد مر الآن شهرا واحدا منذ هجوم حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي والحرب الوحشية والحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال في غزة".

وأضاف: "يؤلمني كثيرا أن 92 من زملاء الأونروا قتلوا في غزة"، لافتا إلى أننا لن نكون كما كنا بدونهم.

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أنه مرة أخرى أدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.