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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو محتار تشتري إيه.. أفضل الهواتف الرائدة في 2023

لو محتار تشتري إيه..أفضل
لو محتار تشتري إيه..أفضل الهواتف الرائدة في 2023

منذ بداية عام 2023، شهدت سوق الهواتف الذكية إطلاق العديد من الهواتف الرائدة الجديدة من مختلف الشركات المصنعة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات والإمكانيات.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل الهواتف الرائدة التي تم إطلاقها حتى الآن في عام 2023، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء والشاشة والكاميرا والبطارية والتصميم والسعر.

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الرائدة المتاحة حاليًا، ويقدم مجموعة من الميزات المتطورة، بما في ذلك شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة WQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Samsung Galaxy S23 Ultra

2. iPhone 15 Pro Max

يعد iPhone 15 Pro Max أيضًا أحد أفضل الهواتف الرائدة المتاحة حاليًا، ويقدم مجموعة من الميزات المتطورة، بما في ذلك شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A16 Bionic، وبطارية بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة.

iPhone 15 Pro Max

3. Google Pixel 7 Pro

يعد Google Pixel 7 Pro أحد أفضل الهواتف الرائدة من حيث الكاميرات، حيث يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 11.1 ميجابكسل. كما يتميز بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Google Tensor G2، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Google Pixel 7 Pro

4. OnePlus 10 Pro

يعد OnePlus 10 Pro أحد أفضل الهواتف الرائدة من حيث الأداء، حيث يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

OnePlus 10 Pro

5. Xiaomi 12S Ultra

يعد Xiaomi 12S Ultra أحد أفضل الهواتف الرائدة من حيث التصوير الفوتوغرافي، حيث يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. كما يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وبطارية بسعة 4860 مللي أمبير في الساعة.

Xiaomi 12S Ultra

بالطبع، هناك العديد من الهواتف الرائدة الأخرى المتاحة في السوق، ولكن هذه الهواتف الخمسة هي الأفضل من حيث الأداء والشاشة والكاميرا والبطارية والتصميم والسعر.

الهواتف الذكية أفضل الهواتف الرائدة Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 15 Pro Max Google Pixel 7 Pro OnePlus 10 Pro Xiaomi 12S Ultra

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