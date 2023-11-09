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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتب جوائز جامعة عين شمس يوصي باستمرار تقديم الدعم لإدارات العلاقات الثقافية

مكتب جوائز جامعة
مكتب جوائز جامعة عين شمس

عقد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس، اجتماعا هاما مع مسئولي العلاقات الثقافية بكافة كليات الجامعة لمناقشة جميع متطلبات الجوائز والوقوف على جميع المتطلبات التى تضمن استمرارية التميز  للجامعة في هذا المجال الهام.

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ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس  لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال  العلماء والرواد بكافة كليات الجامعة.

وعقد الاجتماع بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة  وذلك من خلال مشرف مكتب الجوائز بالجامعة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وتحت إشراف وبحضور كل من محمد فتحي الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعماد عبد القوي المدير العام للإدارة العامة للبحوث، وبحضور منال أمين مدير ادارة البحوث الداخلية والخارجية ، و ياسر كمال مدير إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة وممثلين من إدارة الجامعة في مجال الجوائز.

وتناول الاجتماع مناقشة  وضع  إجراءات التقدم والمتابعة للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك جوائز الجامعة على كافة مستوياتها بجامعة عين شمس والجهود المبذولة من مكتب الجوائز للمتابعة للعلماء والرواد الحاصلين على الجوائز المرموقة وضرورة التنسيق والمتابعة المتميزة من كافة كليات الجامعة لتيسير جميع الإجراءات والمتابعة حتى الترشيح وتمت المناقشة الفاعلة من الجميع.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تعزيز مكانتهم وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في المسابقات والجوائز المحلية والوطنية، ويأتي هذا الجهد الرامي إلى تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز تصنيفها العالمي وريادتها في مجال التعليم العالي من خلال كوادرها على كافة المستويات.

وتمت التوصية بضرورة الاستمرار في المتابعة وتقديم الدعم الفني لكافة إدارات العلاقات الثقافية بكليات الجامعة في مجال الجوائز  ومتابعة الأداء وتقديم الدعم الفني لكافة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للجوائز الى جانب العقد الدوري للاجتماعات واللقاءات للوقوف على  جميع المستجدات والمتابعة  للمتابعة وعمل تقارير الأداء في  مجال الجوائز من كافة الكليات والعمل على مناقشة جميع المعوقات وتذليلها وعمل حلقة تواصل مستمرة من الجميع مع مكتب الجوائز لمتابعة جميع المستجدات في الجوائز بأنواعها المختلفة ، بما يسهم في ريادة الجامعة في مجال الجوائز وتعزيز التنافسية الجامعية، وتحقيق التميز المستدام.

مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات6
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات6
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات5
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات5
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات4
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات4
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات3
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات3
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات2
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات2
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات1
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات1
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات
مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعا هاما مع إدارات العلاقات الثقافية بالكليات
مكتب الجوائز جامعة عين شمس العلاقات الثقافية الجوائز Jobs Education

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