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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة و الإمارات ترسل 25 طنا من المساعدات إلي القطاع

صدى البلد

مسؤولون: مفاوضات جارية لوقف إطلاق نار إنساني 3 أيام في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح رهائن لدى حماس

الإمارات ترسل 25 طناً من المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة

في رسالة لبايدن.. 100 نائب ديمقراطي يطالبون بمنح الحماية للفلسطينيين في أمريكا

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الخميس بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هناك مناقشات لإطلاق حركة حماس رهائن منهم أمريكيون مقابل توقف قصير للعملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع، إن التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ 3 أيام.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الرهائن.

كما أشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن قطر تلعب دورا في الوساطة.

وجاء في صحيفة الخليج أن أرسلت الإمارات صباح اليوم الخميس، طائرة تحمل على متنها 25 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح .

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة «تراحم من أجل غزة» المتواصلة، والتي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر الماضي.

وذلك لتجميع وتعبئة المواد الإغاثية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الإغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية الاماراتية، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

و نقلت نفس الصحيفة أن حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين الرئيس الأمريكي على السماح للسائحين والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء في ظل الصراع في قطاع غزة، والاضطرابات والعنف بالضفة الغربية.


ودعا أكثر من 100 ديمقراطي بقيادة السناتور ديك دوربين في رسالة إلى جو بايدن إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل  إعفاء من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.


وكتب المشرعون في رسالتهم: “في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين”.

 

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