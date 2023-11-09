عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب تعلن استمرار  توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين

عبد الغفار السلامونى
عبد الغفار السلامونى

   أعلن  عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،  استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع  الاساسية والذى يتم تنفيذها من خلال الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية .

 

  وأوضح عبد الغفار السلامونى استمرار  توريد ما يقرب من 22 الف طن مكرونة شهريا الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من   40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المركونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشا في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين  11 و 12 جنيها .

ولفت الى ان مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الاساسية  ، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية و المجمدة والبيض  يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم  وأن انخفاض أسعار  السلع ،يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم ،مشيدا بدور القيادة السياسية وحرصها الدائم في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة ،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.  

 

وأضاف “ عبد الغفّار السلاموني ”  أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن " القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه الى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين.

ولفت الى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية لافتا الى أن  غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة  لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية  مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية

اتحاد الصناعات: الدولة تعمل على جذب الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية

عضو اتحاد الصناعات: توجيهات من القيادة السياسية بالوصول إلى 100 مدرسة صناعية فنية

اتحاد الصناعات: الدولة قدمت حوافز كثيرة للمصنعين والمستثمرين الفترة الماضية

شباب الأعمال تشارك اتحاد الصناعات وأنيما للاستثمار للتوعية بـ"الاقتصاد الدوار"

وثمن عبد الغفّار السلاموني دور وزارة التموين بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والجهات التابعة " الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة " فى التنسيق المستمر والمتابعة من أجل  توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها باسعار مخفضة 

عبد الغفار السلامونى غرفة صناعة الحبوب سلعة المكرونة وزارة التموين اتحاد الصناعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

سعر فولكس فاجن طوارق في السعودية

بيراميدز أمام الزمالك غير الأهلي.. ما هو سر تفوق الفارس الأبيض؟

حلمي النمنم: مقاومة المحتل واجب وطني وغير ذلك يعتبر خيانة.. شاهد

استشهاد 195 من الكوادر الطبية وتوقف الخدمة داخل 18 مستشفى بغزة

وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة والزراعات الشتوية

بعد 21 يومًا.. رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسي يوجه رسالة للمصريين بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ