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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قتال 10 ساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يزعم السيطرة على مقر عسكري لحماس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على معقل عسكري لحركة حماس في شمال غزة.

وأضاف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على الموقع بعد 10 ساعات من القتال، قضت خلالها على عدد من مقاتلي حماس، واستولت على العديد من الأسلحة، واكتشفت فتحات أنفاق، بما في ذلك فتحة تقع بالقرب من روضة أطفال وتؤدي إلى طريق واسع تحت الأرض.

وعلى الجانب الآخر، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر تطبيق تلجرام، إنها استهدفت قوات إسرائيلية في مناطق التوام والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ وجحر الديك شمال غزة.

وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية قتلت قائدا في حماس، وأن البحرية الإسرائيلية قصفت مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحماس في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هناك مناقشات لإطلاق حركة حماس رهائن منهم أمريكيون مقابل توقف قصير للعملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع، إن التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ 3 أيام.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الرهائن.

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