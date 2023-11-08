بسبب حماس.. اجتماع إسرائيلي ـ أمريكي هام في البيت الأبيض

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في البيت الأبيض، حيث تمحور الحديث حول الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، شدد بينيت على ضرورة منح إسرائيل الظروف والوقت لإكمال مهمة القضاء على حماس وتحرير الرهائن.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن بينيت سيلتقي في وقت لاحق اليوم وغدًا، بأعضاء الكونجرس الأمريكي.

وفي وقت سابق، فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تسريع مشروع قانون مجلس النواب الذي يوفر أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات الطارئة لإسرائيل.

وحظي مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي، الذي عارض محاولات البيت الأبيض لدمج المساعدات الإسرائيلية والأوكرانية، بالكثير من السخرية لوضعه المساعدات الإسرائيلية كقضية حزبية، بالنظر إلى أن الأموال كان من المقرر تعويضها من الضرائب.

وتم التصدي للجهود، التي قادها السناتور الجمهوري، جي دي فانس، من قبل السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي.

وكشف فشل الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نقاش متنام داخل الكونجرس حول ما إذا كان ينبغي ربط الدعم الأمريكي لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، قولا وفعلا.