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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم فعاليات برنامج "المرأة تقود" في 3 محافظات

صدى البلد

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، المرحلة الأولى من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ ويأتي البرنامج في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة"؛ من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية.
وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف 200 متدربة من كل محافظة على مستوى مراحل البرنامج.
إذا يتضمن البرنامج مجموعة من المحاور المختلفة، منها: مهارات التواصل الفعال، ومهارات الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتحديات الاقتصادية، ومشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية، إلى جانب محور بناء الدولة وقيام الأمم، والتوعية والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، معتمدةً على منهجية التدريب الحديث بالاستعانة بورش العمل والأنشطة التدريبية المختلفة والحالات الدراسية.

وأشادت خريجات البرنامج بالفرصة التى منحتها لهم الأكاديمية الوطنيه بالإنضمام للبرنامج الذى ساهم فى فتح آفاق التفكير المنطقي و التحليل و عزز من  الوعى و الإطلاع على مستجدات القيادة و الإدارة مستخدما أحدث أساليب التدريب كما أشادوا بمدى تأثرهم بالخبرات المختلفة التى اكتسبوها من التنوع الثرى الذى تضمنته كل مجموعة من مجموعات المتدربات . 
وانطلق البرنامج فى إثنى عشر محافظة فى ربوع مصر حتى الآن، في محافظات المرحلة الثانية التي بدأت في ٢٢ أكتوبر٢٠٢٣ بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في محافظات الفيوم والدقهلية والشرقية والإسكندرية يوم الأحد الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣، وأخيرًا أُطلقت المرحلة الرابعة في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا يوم الأحد الماضي الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن تستكمل الأكاديمية خلال الشهر القادم باقي محافظات مصر .

عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية: 
يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.
متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة، صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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