رئيس حملة السيسي: مرشحنا للرئاسة يحمل رؤية جامعة طموحة وتضمن الحياة الكريمة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى، إن رؤية مرشح الحملة تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم إعلانها بشكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي المقبل للحملة، مؤكدا أنها رؤية جامعة طموحة تحمل كثيرا من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، لكنها ستضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا.

وأضاف "فوزي"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى ستعرض إدارة نشاطها وخطتها التنفيذية عبر صفحتها الرسمية يوم السبت المقبل.

وتابع: «حين فرضت القضية الفلسطينية نفسها على مسار الأحداث كان لموقف القيادة السياسية تأثير مباشر على حركة الشارع، ووجدنا اصطفافا كاملا خلف هذه القيادة، وتأييدا لهذا الموقف الوطني المشرف، وعندما تصاعدت الأحداث بشكل أكبر علقت الحملة الرسمية أنشطتها وفعالياتها لمدة أسبوع، كما رفعنا العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة للتعبير عن التضامن الكامل مع الأشقاء في فلسطين».

وأكد: «شاركنا في حملات التبرع بالدم التي دعا لها التحالف الوطني، كما شاركنا في الوقفات الاحتجاجية ومسارات الدعم للتعبير عن رفضه ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية».

