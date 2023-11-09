فوري تنفي تعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي

نشرت شركة فوري بيانا رسميًا عبر صفحتها الرسمية تنفي فيه الأخبار المتداولة عن تعرض حسابات العملاء لدى الشركة للاختراق.

وجاء في بيانها: “تؤكد شركة فوري الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر عن كفاءة وامان دفاعاتها الالكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا و انه لا صحة لأي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم او اختراق لنظامها المعلوماتي”.

وتابع البيان: “كما أن الشركة قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء ، كما تفيد الشركة بانها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية”.