مركز الملك سلمان للإغاثة: نعمل على توفير المستلزمات الغذائية لسكان قطاع غزة

قال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن الجسر الجوي الذي تسيره السعودية سوف يستمر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف خلال استضافته بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تقديم المساعدات الصحية الأساسية لدعم مستشفيات قطاع غزة أولوية بالنسبة لهم.

وتابع: "نعمل على توفير المستلزمات الغذائية لسكان قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.

