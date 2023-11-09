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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

فريد زهران
فريد زهران

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة وعبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي.
كما تم الاعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة.  
يضم المكتب التنفيذي،  عبد الغني الحايس،  حسام حسن، م. بهاء ديميتري  خالد القاضي،  محمد خليل،  منى عبد الراضي،  حسام مصطفى، د. أحمد السيد، د. محمد سالم،  حسين هريدي،  أحمد الغنام، د.محمد جمال، محمد هلال
ويتكون هيكل حملة المرشح فريد زهران من اللجنة المالية ومنسقها النائبة مها عبد الناصر، محمد مطاوع مقرر
اللجنة القانونية ، منسقها حسنى عطية سبالة - المستشار القانوني، محمد جمال - مقرر
اللجنة الاعلامية: منى الشماخ - منسق ، حسن معروف - مقرر 
لجنة التنظيم وإدارة المتطوعين:  أيمن الصفتى  - منسق، علي أبو حميد - مقرر
لجنة العمل الجماهيرى:  علي مهران – منسق، محمد نبيل - مقرر 
لجنة التواصل السياسي:  كريم الكنانى – منسق، عبدالغنى الحايس - مقرر
لجنة التخطيط والتقييم والمتابعة : م. إيهاب منصور – منسق د.أبانوب جمال – مقرر
لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية: د. أميرة عبد العال – منسق، د. أحمد السيد – مقرر
 

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