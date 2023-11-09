عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبادل القصف على الحدود اللبنانية.. وإسرائيل تعترف بإسقاط حزب الله لمسيرة

صدى البلد

وقعت المزيد من الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان طوال اليوم، بحسب ما أعلنه جيش الإحتلال الإسرائيلي.

 

قال الجيش في تحديث إخباري له علي موقع تليجرام، أنه تم قصف مواقع مضادة للدبابات بالقرب من بيرانيت ويفتاح داخل الأراضي الإسرائيلية.

 

لم يذكر التحديث الإخباري على وجه التحديد أن مقاتلي حزب الله هم من قاموا بذلك - لكن الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والجماعة اللبنانية، يتمركز معظمها في جنوب لبنان، متكررة منذ توغل حماس من غزة في 7 أكتوبر.

 

كما نشرت لقطات لما تقول إنها ضربات مدفعية انتقامية بعد استهداف إحدى طائراتها بدون طيار. لم يتم تسجيل أي إصابات.

 

كانت هناك مخاوف من أن تفتح المجموعة المدعومة من إيران جبهة ثانية لإسرائيل، وهو أمر قال سفير المملكة المتحدة السابق في لبنان إنه سيكون "كارثيًا" على المنطقة. 

 

قال الجيش الإسرائيلي: خلال الساعات القليلة الماضية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي وضربوا خليتين إرهابيتين مضادتين للدبابات في منطقة بلدتي بيرانيت ويفتاح.

 

أطلق إرهابيون، علي حد قول البيان، النار على طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة هار دوف، شمال إسرائيل. أصابت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي مصدر النيران ورد جنود الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية. 

 

بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب عملية تحديد هوية غير عادية في منطقة شتولا، شمال إسرائيل، ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية لإزالة التهديد.

 

 

الاحتلال الاسرائيلي الحدود الشماليه لبنان التوترات بين حزب الله وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية ‏الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ