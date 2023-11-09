تبادل القصف على الحدود اللبنانية.. وإسرائيل تعترف بإسقاط حزب الله لمسيرة

وقعت المزيد من الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان طوال اليوم، بحسب ما أعلنه جيش الإحتلال الإسرائيلي.

قال الجيش في تحديث إخباري له علي موقع تليجرام، أنه تم قصف مواقع مضادة للدبابات بالقرب من بيرانيت ويفتاح داخل الأراضي الإسرائيلية.

لم يذكر التحديث الإخباري على وجه التحديد أن مقاتلي حزب الله هم من قاموا بذلك - لكن الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والجماعة اللبنانية، يتمركز معظمها في جنوب لبنان، متكررة منذ توغل حماس من غزة في 7 أكتوبر.

كما نشرت لقطات لما تقول إنها ضربات مدفعية انتقامية بعد استهداف إحدى طائراتها بدون طيار. لم يتم تسجيل أي إصابات.

كانت هناك مخاوف من أن تفتح المجموعة المدعومة من إيران جبهة ثانية لإسرائيل، وهو أمر قال سفير المملكة المتحدة السابق في لبنان إنه سيكون "كارثيًا" على المنطقة.

قال الجيش الإسرائيلي: خلال الساعات القليلة الماضية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي وضربوا خليتين إرهابيتين مضادتين للدبابات في منطقة بلدتي بيرانيت ويفتاح.

أطلق إرهابيون، علي حد قول البيان، النار على طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة هار دوف، شمال إسرائيل. أصابت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي مصدر النيران ورد جنود الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب عملية تحديد هوية غير عادية في منطقة شتولا، شمال إسرائيل، ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية لإزالة التهديد.