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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس عدلا .. الغندور يعلق على ضم نجمي الزمالك للمنتخب

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة الفريق.

وقال الغندور عبر لايف بثه عبر حسابه على "فيسبوك": "لا يوجد مبرر للخطأ.. ونحن نتحدث عن عدم التزام واضح.. فهناك لاعب خرج من معسكر لفريق جماهيري كبير، من أجل السهر، ويعلم أن فريقه خسر المباراة الماضية".

وأضاف: "فيتوريا يكافئ لاعبا غير ملتزم، حتى ولو كان ملتزما في معسكرات المنتخب السابقة".

وأوضح الغندور ان مدرب المنتخب لم يكن عادلاً بقراره بضم ثنائي الزمالك غير الملتزم، وحرم آخرين في نفس المركز من التواجد بالمنتخب.

وتابع: "هل سيقوم فيتوريا بنفس الأمر إذا خرج لاعب من معسكر المنتخب ليلة مباراة مهمة؟".

وتابع: "محمد صبحي ليس حارساً مميزاً.. فيتوريا استبعد محمد أبوجبل وضم أحمد الشناوي بدلاً منه، لكن المعروف أن الحارس الأول هو محمد الشناوي".

وعن انضمام رامي ربيعة مدافع الأهلي للمنتخب: "هو طول عمره لاعب منتخبات، منذ الشباب وحتى الآن، وليس غريباً عن المنتخب فطبيعي ان يستعين به فيتوريا".

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