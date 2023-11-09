أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، استمرار وصول المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح لتلقي الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية.

يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الخدمات الطبية للأشقاء في قطاع غزة .

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على بذل كافة سبل الدعم الممكنة لتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين المتضررين من العدوان في قطاع غزة، وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية الفورية للمصابين والجرحى الذين تستقبلهم مصر من خلال معبر رفح.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال جلسة الإحاطة الافتراضية الوزارية بدعوة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الوزير خلال كلمته على استمرار استقبال المزيد من الجرحى والمصابين عبر معبر رفح بشكل يومي من خلال تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة والخدمات العلاجية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، لافتاً إلى استقبال المرضى وليس الجرحى فقط، حيث تم استقبال عدد من الأطفال مرضى الأورام وتقديم البروتوكولات العلاجية وجلسات علاج الأورام اللازمة لهم داخل المستشفيات، مؤكداً الاستعداد لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة خاصةً مرضى الغسيل الكلوي.