أول تعليق من جيش الاحتلال على فيديو الرهائن الإسرائيليين رهن سرايا القدس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل تعميق عملياتها البرية في غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاجاري: “سوف نصل إلى المزيد والمزيد من معاقل حماس”.

وقال هاجاري، مقطع فيديو لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يظهر رهينتين إسرائيليتين: “لم نضيع ولن نضيع أي فرصة لإعادة الرهائن”.

واعتبر أن ادعاءات حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق سراح اثنين منها هي “حرب نفسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مقطع فيديو للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها حنا كاتسير وياجيل يعقوب.

وكان الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة" أكد أنهم جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى وأنهم يقفون كتفا بكتف مع كتائب القسام.

وقال أبوحمزة في بيان له قائلا: عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة.

وتابع: “مستعدون للإفراج عن المحتجزة حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية”.