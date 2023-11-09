بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الخميس، عن موقف تركيا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

حماس تدافع عن وطنها

وأضاف يلماز، في تصريحات صحفية، عن حركة "حماس": “موقفنا ثابت بأحقية الشعب الفلسطيني بالمقاومة لتحرير أراضيه المحتلة وبمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل.. حماس تدافع عن وطنها”.

ومنذ قليل، قال يلماز، إن ما نشهده في قطاع غزة هو نقطة سوداء في تاريخ البشرية، مشيرا إلي أن تركيا تحاول وقف التصعيد والوحشية في غزة.

وأضاف يلماز، في تصريحات صحفية: "نتحدث مع العديد من الدول العربية حول الوضع في غزة، ونعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.. وقد وصلت عشر طائرات مساعدات تركية إلى مصر".

وأشار نائب الرئيس التركي، إلى أنه على الدول العربية والإسلامية التحرك بشكل موحد من أجل غزة.