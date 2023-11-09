عادل حمودة : الاقتصاد والتسليح الإسرائيلي يعاني مشكلات

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل للإدلاء بآخر مستجدات الحرب في غزة خطاب موجه للداخل الإسرائيلي لمنحه دفعة معنوية لأن هناك مشكلات اقتصادية بالتسليح الإسرائيلي.

وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية” :"يتضح من الحركة السريعة والاتصالات والزيارات واللقاءات والمفاوضات بخصوص ملف المحتجزين الإسرائيليين إمكانية تطبيق إطلاق سراح بعضهم مقابل بعض أيام الهدنة".

وتابع عادل حمودة : "إسرائيل قررت الاستعانة بدبابة ميركافا 3، لأنه يتم نشر قوات الاحتلال على غلاف غزة وعند جنوب لبنان وعند سوريا لأنها منطقة مهمة جدا بعدما طلب الأمريكيون هذا الأمر إذ تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 46 هجوما في الشرق الأوسط آخرها المسيرة التي أسقطها الحوثيون".