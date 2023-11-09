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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري يشيد بتوجيهات الرئيس لتخفيض الدعاية الانتخابية وتوجيه أموالها لدعم غزة

د. ممدوح محمد محمود
د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود بتوجيهات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إلى حملته الرسمية للانتخابات الرئاسية وكذا للأحزاب والجهات الداعمة والمؤيدة بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية؛ وتوجيه أموالها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

 

وقال د. ممدوح محمود فى بيان صحفى له إن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة المعاناة  عن أهالينا فى قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميا الى حرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ الذى يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن ؛ فضلا عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالى غزة على النزوح والتهجير القسرى الى الجنوب.

 

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدبلوماسية المصرى؛ من أجل وقف اطلاق النار؛ وايصال المساعدات الإنسانية والاغاثية لأهالينا فى قطاع غزة؛ والعودة مرة أخرى الى مسار السلام؛ وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ إيمانا بأن إعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.

الأشقاء الفلسطينيين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قطاع غزة المساعدات الانسانية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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