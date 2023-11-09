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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب الرئيس التركي: الوضع في غزة يشكل نقطة سوداء بتاريخ البشرية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الخميس، إن ما نشهده في قطاع غزة هو نقطة سوداء في تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن تركيا تحاول وقف التصعيد والوحشية في غزة.

وأضاف يلماز، في تصريحات صحفية: "نتحدث مع العديد من الدول العربية حول الوضع في غزة، ونعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.. ووصلت عشر طائرات مساعدات تركية إلى مصر".

وأشار نائب الرئيس التركي: على الدول العربية والإسلامية التحرك بشكل موحد من أجل غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

نائب الرئيس التركي غزة قطاع غزة

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