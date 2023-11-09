عادل حمودة: إسرائيل في حالة هيستيريا

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن الحديث في الإعلام الإسرائيلي ليس إلا عن الضرب والسحق والتدمير والإفناء قبل أن تُفنى إسرائيل وهذه مشكلة كبيرة.

وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت ليس له تقدير كبير وسط العسكريين، مشيرًا إلى أنه أعلن عدم التوقف عن الحرب ولكن تطبيق هدنة إنسانية، أي وقف القتال 4 ساعات فقط للسماح للفلسطينيين بالانتقال من الشمال إلى جنوب القطاع.

وأضاف عادل حمودة: "الـ4 ساعات ليست كفيلة بإدخال المساعدات الإنسانية، موضحًا: "جالانت ليس بالقوة العسكرية، بدليل استدعاء وزيري دفاع سابقين والقيادي الإسرائيلي السابق إسحاق بريك، وجرى استدعاء جنرالات من الاستيداع مثل موشيه يعلون الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الحرب على غزة".

وأوضح، أنه لا يتوقع اتخاذ خطوات كبيرة في مسألة الهدنة: "إذا نجحنا في الوصول إلى هدنة 3 أيام تزداد مع مرور الوقت إلى 5 أيام إلى آخره ثم نجحنا في إدخال الوقود إلى غزة وإدخال المزيد من المساعدات سيكون ذلك إنجازا رائعا، لأن إسرائيل في حالة هيستيريا، وما هو قادم قد يكون أكثر رعبا مما مضى، فهي ليس لها قلب أو عقل في مواجهة الأزمة بغزة.