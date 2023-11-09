ادفع بالموبايل.. فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية

دفع فاتورة الغاز بالموبايل ، متاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية، والمواطنين أصحاب عدادات الغاز الإلكترونية، بمختلف أنواعها، وبناء علي ذلك قامت شركات الغاز التابعة لوزارة البترول بتوفير خدمة دفع فاتورة الغاز اونلاين.

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية، التابعة لشركات المحمول المتواجدة في مصر

دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية البنكية

اتفقت الشركات مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلى، ومحفظة BM من بنك مصر.

دفع فاتورة الغاز

يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري مثل:-

E-finance، خدماتي، BEE، مصاري، ممكن، فورى، ضامن، مصاري، آمان.

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكترونى

ويمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري ، كالتالي:-

الدخول على التطبيق

ادخل على مرافق عامة

اختار الشركة

اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة

ادخل رقم المشترك

ادفع واستلم الايصال

دفع فاتورة الغاز بالموبيل بفوري



يمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.

موقع جوميا باي .

دفع فاتورة الغاز

كيفية تسجيل قراءة العداد الشهري

وطالبت وزارة البترول من خلال شركاتها، بضرورة تسجيل قراءة العداد الشهري في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، وذلك حال عدم تسجيل قراءة العداد عبر المحصل الشهري، والذي يفاجئ الكثيرين خلال دفع فاتورة الغاز المنزلي بزيادة كبرى في بعض الشهور، بسبب تراكم فواتير الغاز لعدم تسجيل قراءة عداد الغاز، وحددت الوزارة كافة الطرق والأساليب الممكنة لتسجيل قراءة العداد بشكل منتظم وبطرق سهلة.

دفع فاتورة الغاز

يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور و اب ستور.

دفع فاتورة الغاز

إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الانترنت.

التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧.

إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم ١١٢٢.