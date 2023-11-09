رئيس قوى عاملة النواب: تخفيض السيسي دعايته الانتخابية لصالح غزة يعكس تقديره للأوضاع الراهنة

ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ توجية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

كما ثمن النائب "عبد الفضيل" دعوة الرئيس السيسي كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

يعكس تقديره للأوضاع الراهنة

وقال رئيس لجنة قوي عاملة النواب: إن هذا التوجه من قبل الرئيس السيسي يعكس تقديره للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات؛ فضلا على إنسانية الرئيس وتأكيده على استمرار دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الخصوص ؛ مؤكدا ان 250 ألف عامل بقطاعات المالية الضرائب والجمارك يؤيدون قرار الرئيس السيسي، بتخفيض تكليف الدعاية الانتخابية للحملة الانتخابية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة ؛ فضلا عن توجيه تبرعات الحملة لدعم أهالينا بقطاع غزة ؛ مؤكدين أن قرارات الرئيس السيسي، التي وجدناها دائما تصب في مصلحة وطننا الغالي مصر، ومصلحة أشقاؤنا العرب .