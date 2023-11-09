الجراحة الرابعة.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

أعلن إسلام صادق عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، بعد مروره بوعكة صحية منذ أيام.

وكتب إسلام صادق من خلال حسابه على فيس بوك: "العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يخضع للجراحة الرابعة في المخ.. اللهم اشفه واعفو عنه واشف جميع مرضانا".

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر اليوم الخميس. ".



حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر اليوم الخميس.