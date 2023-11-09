يارب نجيه.. إبراهيم فايق يطلب الدعاء للعامري فارق

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اللهم بكرمك وعطفك الكبير أشفي عبدك العامري فاروق وأنعم عليه بالصحة.. يارب نجيه مما فيه وأعيده إلى أهله وأحبابه سالما غانما.. اللهم آمين".



وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر اليوم الخميس. ".



حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر اليوم الخميس.