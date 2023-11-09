الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ استهدف منطقة النقب

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت هدفاً مشبوهاً في منطقة النقب.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن اعتراض الصاروخ جاء عن طريق استخدام منظومة "ياهلوم" "باتريوت"، ولم يعبر الهدف الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات، مضيفا أن طائرة مسيرة أصابت مبنى في إيلات، إلى جانب سقوط قذائف هاون أطلقت من الأراضي اللبنانية في منطقة شتولا بالقطاع الأوسط من الحدود.

وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم الخميس، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.